Гарнир или валюта? 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами – пять новых историй каждую неделю. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участником специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, получат специальные сувениры. На этой неделе читатель узнает несколько «вкусных» историй.

История девятая. Гарнир или валюта?

Коку риса – это понятие, которое известно любителям Востока. Экономика средневековой Японии значительно зависела от риса. Потому-то стандартной единицей измерения стал коку – объем риса, достаточный для питания одного человека в течение года. Исторически это 150-160 килограммов. В коку определяли жалование, пенсии, стоимость товаров – все то, что сегодня мы считали бы в денежных знаках. Воины сёгуна получали от 500 до 1000 коку риса в год, дворяне и чиновники от 100 до 500, рядовые служащие около 30. Были в этой системе и свои миллионеры: сёгун Токугава Иэясу, например, имел доход в 2,5 млн коку риса в год.

В коку измеряли имущество даже в тех районах Японии, где рис не выращивали. Причем при оценке богатства какого-либо человека учитывали не количество риса как таковое, а суммарную стоимость активов (недвижимость, землю, скот и пр.). Когда в Стране восходящего солнца начали чеканить монеты, в них заложили привычный эквивалент: один «кобан» (основная монета для внешней торговли) был равен трем коку риса.