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Общество Рязань 25 мая 2019 08:24 | Просмотров:

Финляндия откроет визовый центр в Рязани




С 6 июня в Рязани начнёт работу визовый центр Финляндии. Об этом сообщается на сайте посольства этой страны в России.

Визовые центры будут открыты в нескольких городах России. Делается это, чтобы повысить доступность услуг по выдаче виз гражданам нашей страны. Кроме Рязани, центры откроют в Тула, Владимире, Иванове, Калуга, Волгограде, Белгороде и других городах.

В визовых центрах будут приниматься документы как от граждан, так и от туристических агентств. Решения о выдаче виз будет принимать посольство в Москве.

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