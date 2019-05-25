Финляндия откроет визовый центр в Рязани







С 6 июня в Рязани начнёт работу визовый центр Финляндии. Об этом сообщается на сайте посольства этой страны в России.

Визовые центры будут открыты в нескольких городах России. Делается это, чтобы повысить доступность услуг по выдаче виз гражданам нашей страны. Кроме Рязани, центры откроют в Тула, Владимире, Иванове, Калуга, Волгограде, Белгороде и других городах.

В визовых центрах будут приниматься документы как от граждан, так и от туристических агентств. Решения о выдаче виз будет принимать посольство в Москве.