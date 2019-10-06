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Ещё на одном маршруте в Рязани станет больше автобусов

В субботу, 5 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина совершила традиционный объезд территорий вместе с депутатами, начальниками структурных подразделений и подрядчиками.

Рязанцы пожаловались Елене Сорокиной на большие интервалы в следовании автобуса №13. Глава администрации распорядилась увеличить количество автобусов уже на следующей неделе.

На ул. Культуры в поселке Приокский Елена Сорокина и депутат Рязанской городской Думы Александр Бурцев осмотрели место, определенное для организации детской площадки в Хлебном сквере. Здесь проведут субботник, уберут мусор и опилят разросшиеся деревья, сообщает сайт администрации города Рязани.

Жители домов 29 и 31 по улице Энгельса пожаловались на плохое освещение. Елена Сорокина поручила заменить лампы на существующих опорах освещения, а там, где их не хватает, установить дополнительный прожектор на подъезд.

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