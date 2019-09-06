Елена Сорокина встретилась с многодетными семьями Рязани

В четверг, 5 сентября, в Рязанском художественном музее имени И.П. Пожалостина состоялось мероприятие «Здравствуй, школа». Участие в нём приняли члены Союза многодетных семей. Праздник посетили председатель комитета Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова и исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина.

– Начало учебного года – очень волнительный, непростой, но, в то же время, радостный период для всех семей, а особенно для тех, в чьих семьях воспитываются несколько детей, – отметила Елена Сорокина. – В этом году в школы Рязани пошло на 2000 больше детей, чем в прошлом. Правительство Рязанской области и администрация города принимает все необходимые меры для обеспечения их качественным образованием в комфортными условиями – строим и проектируем новые школы, детские сады. Главная наша задача – оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям.

Председатель «Союза многодетных семей» Татьяна Кулаева рассказала о проектах, реализуемых организацией на территории Рязани. Один из них – «Многодетная семья», который направлен на популяризацию семьи, работу с молодёжью и привлечение её к активной деятельности, пропаганду здорового образа жизни.

Гости наградили наиболее отличившихся родителей, завершилась программа праздничным концертом.