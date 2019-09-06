На главную Органы власти Администрация Елена Сорокина встретилась с многодетными семьями Рязани
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

Елена Сорокина встретилась с многодетными семьями Рязани

В четверг, 5 сентября, в Рязанском художественном музее имени И.П. Пожалостина состоялось мероприятие «Здравствуй, школа». Участие в нём приняли члены Союза многодетных семей. Праздник посетили председатель комитета Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова и исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина.

– Начало учебного года – очень волнительный, непростой, но, в то же время, радостный период для всех семей, а особенно для тех, в чьих семьях воспитываются несколько детей, – отметила Елена Сорокина. – В этом году в школы Рязани пошло на 2000 больше детей, чем в прошлом. Правительство Рязанской области и администрация города принимает все необходимые меры для обеспечения их качественным образованием в комфортными условиями – строим и проектируем новые школы, детские сады. Главная наша задача – оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям.

Председатель «Союза многодетных семей» Татьяна Кулаева рассказала о проектах, реализуемых организацией на территории Рязани. Один из них – «Многодетная семья», который направлен на популяризацию семьи, работу с молодёжью и привлечение её к активной деятельности, пропаганду здорового образа жизни.

Гости наградили наиболее отличившихся родителей, завершилась программа праздничным концертом.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сергей Карабасов прошёл в «Бессмертном полку» с портретом ветерана Великой Отечественной войны Шашкова Бориса...

В пятницу на пяти рязанских улицах отключат свет

В Рязанском центре тестирования отметили пятилетие введения в России ГТО