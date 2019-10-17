Елена Сорокина вошла в число лидеров в рейтинге глав городов в ЦФО

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за сентябрь 2019 года.

В число лидеров рейтинга вошла глава администрации города Рязань Елена Сорокина. Она заняла вторую строчку в списке, уступив лишь главе Воронежа Вадиму Ксентину.

СМИ сообщали о следующих событиях с участием главы администрации Рязани: Елена Сорокина, с мая 2019 года исполнявшая обязанности главы администрации Рязани, заняла эту должность на постоянной основе, такое решение на внеочередном заседании приняли депутаты Рязанской городской думы. Также глава Рязани Елена Сорокина на заседании комитета по развитию местного самоуправления городской думы предложила кандидатуры трёх своих заместителей, их поддержало большинство депутатов. Помимо этого, Елена Сорокина встретилась с руководителем проекта «Переяславль» Ириной Гончаровой и обсудила возможность благоустройства территории вокруг Кремля в пойме рек Трубеж и Лыбедь.