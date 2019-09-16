В субботу, 14 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела очередной объезд дворов и территорий школ. Участие в осмотре приняли руководители структурных подразделений и префекты.

На территории около школы №30 в районе пресечения улиц Овражной и Центральной автомобилисты организовали проезд. Местные жители беспокоятся за безопасность своих детейи предлагают обустроить на этой территории парковую зону. Елена Сорокина поручила профильным структурным подразделениям разобраться и, по возможности, решить этот вопрос.

Далее Елена Сорокина встретилась с жителями дома №50 на улице Гагарина. Здесь в ходе ремонта дороги было повреждено ограждение зоны с зелёными насаждениями, установленное собственниками многоквартирного жилого дома. Жители попросили восстановить благоустройство до наступления холодов. Подрядчики исправили нарушения и готовы восстановить повреждённое ограждение.

– Необходимо проводить подобные работы во дворах более осторожно и, в случае повреждения элементов благоустройства, эти неприятные моменты устранять. Жители очень бережно относятся к своему двору, прошу проявлять больше уважения к их собственности, – отметила глава администрации.

Участники объезда оценили ход работ во дворах, где подрядчик приступил к благоустройству территории.

В районе дома №1б на улице Халтурина выполнены подготовительные мероприятия для укладки асфальта. По проекту здесь отремонтируют дворовый проезд, освещение территории, установят скамейки и урны. Работы должны завершиться до конца сентября, сообщает сайт администрации города.

Между домами №№2/6 и 4 по ул. Маяковского до конца сентября будет проведён ремонт дворового проезда, входных групп, площадки для сушки белья, а также обустройство автомобильной парковки, обеспечение освещения и озеленение дворовой территории.

С начала сентября ООО «РЯЗЗЕЛЕНСТРОЙ» выполняет благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №42а по ул. Садовая в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2020 годы. Здесь по проекту запланированы работы по ремонту дворовых проездов, оборудованию автомобильной парковки, озеленению, устройству освещения территории вокруг дома, установке скамеек и урн, беседки, а также обустройству площадки для отдыха и досуга.

Жители улицы Зубковой пожаловались на аварийное состояние пешеходной дорожки по улице Зубковой. Во время дождя её заливает водой, а вдоль забора городской больницы №11 отсутствует освещение. Елена Сорокина поручила соответствующим структурным подразделениям решить этот вопрос.

– Здесь высокая потребность в пешеходной дорожке. Необходимо организовать встречу с депутатским корпусом и общественностью и предложить жителям войти в программу поддержки местных инициатив. Губернатор Рязанской области Николай Любимов уверен, что этот проект в полной мере доказал свою высокую эффективность и социальную значимость. Главная ее ценность состоит в том, что инициаторами выступают сами жители, – отметила Елена Сорокина и добавила, — проблема очень сложная, и нужно искать выход из сложившейся ситуации.

Подводя итоги осмотра городских территорий, Сорокина подчеркнула, что работы на всех объектах нужно завершить точно в срок, а все выявленные замечания и недочёты должны быть оперативно устранены.