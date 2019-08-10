Елена Сорокина проинспектировала ход ремонта в рязанских дворах

В субботу, 10 августа, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина вместе с руководителями структурных подразделений осмотрела несколько дворов, в которых ведутся работы по благоустройству.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» продолжается ремонт двора у дома №30 корп. 1 на ул. Бирюзова. Здесь установлен бордюрный камень, произведена засыпка внутридворовой дороги песком и щебнем.

Во дворе дома 15 по улице Станкозаводская и дома 2 по улице Космонавтов работы обустраивают внутридворовый проезд. Работы выполнены почти на 50 процентов. Елена Сорокина попросила подрядную организацию ускорить темп, сообщает сайт администрации города.

В рамках программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» во дворе в районе дома №1б по проезду Речников устанавливают элементы оборудования в дополнение к существующей многофункциональной площадке. Планируется, что на этой площадке будут проходить междворовые мероприятия, сходы жителей и различные праздники. Местные жители попросили усилить освещение на площадке. Елена Сорокина поручила соответствующему структурному подразделению рассмотреть возможность устройства здесь дополнительных ламп.

Елена Сорокина осмотрела спортивную площадку между домом №19 по ул. Быстрецкой и домом №23 по ул. Кальной. К середине августа здесь должны установить уличные, в настоящее время на участке заасфальтирована пешеходная дорожка и установлен навес.

Жители домов, расположенных по проезду Щедрина пожаловались на ограничение прохода на территорию многоквартирного дома №55 по ул. Грибоедова. Председатель ТСН «Воскресенское» заверил, что жителям домов по проезду Щедрина будет организован беспрепятственный проход на дворовую территорию многоквартирного дома. Елена Сорокина поручила проконтролировать эту ситуацию префекту Советского района.

Жители дома 8а по проезду Щедрина попросили руководителя администрации благоустроить территорию вокруг дома. Сорокина поручила до 12 сентября рассмотреть возможность определения границ земельного участка под благоустройство и установку ограждения.

Во дворе дома 3 по ул. Новоселов установлена детская игровая площадка. Местные жители просят помочь установить крышу на беседку, лавочки и улучшить освещение. Елена Сорокина поручила префекту Октябрьского района оказать содействие председателю ТОС в решении озвученных вопросов.