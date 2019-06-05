Елена Митина встретилась с депутатами сельских поселений Старожиловского района

Во вторник, 4 июня, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Старожиловского района Александр Татарников встретились с депутатами сельских поселений района.

Парламентарий рассказала об основных положениях проекта Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2020-2025 годов.

– Главными целями данной программы являются сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Все эти показатели должны быть достигнуты к 2025 году, – отметила Елена Митина.

Программа направлена на создание и развитие инфраструктуры, развитие рынка труда, создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий.

В свою очередь участники встречи рассказали о программах, которые будут реализованы в 2019 году на территории Старожиловского района.

В районе началась реализация таких Государственных программ Рязанской области, как «Социально-экономическое развитие населенных пунктов», «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы», «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы», «Развитие агропромышленного комплекса».

В рамках данных программ будет газифицирована деревня Ефремовские Хутора, отремонтирован спортзал в СОШ «Рязанские сады», заменены окна в здании Чернобаевской школы, благоустроена улица Денисова в р.п. Старожилово, приобретены две квартиры для молодых семей и предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

– Все проекты в первую очередь направлены на улучшение качества жизни граждан, – отметила Елена Митина. – И жители должны принимать активное участие в их реализации, создавать инициативные группы и организовывать общественный контроль за проведением работ. Это улучшает конечный результат и повышает интерес граждан к тому, что происходит в их поселении.