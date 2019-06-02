Елена Митина приняла участие в церемонии награждения обладателей Международной премии «Золотой шар»

В субботу, 1 июня, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина приняла участие в церемонии награждения победителей конкурсов Международной премии «Золотой шар», которая состоялась в Галерее искусств Зураба Церетели.
В рамках данного мероприятия Фонд «Возрождение и Надежда» и Российская Академия художеств в лице Президента Академии Зураба Церетели подготовили ежегодный музыкальный Благотворительный концерт, посвященный Дню защиты детей.
В празднике приняли участие более 500 детей из Калужской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Московской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Республик: Дагестана, Ингушетии, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Мордовии, Башкортостана, государств Грузии, Белоруссии, Афганистана, Индии и Сирии.
Для участников праздничного мероприятия были организованы интерактивная программа, мастер-классы, экскурсия по Москве с посещением театрализованного представления, выставка лучших работ.
– Данное мероприятие проводится уже в седьмой раз. Это прекрасная возможность для детей из глубинки, для детей-сирот, детей с трудной судьбой, из многодетных семей, детей с ОВЗ продемонстрировать свои умения и таланты, – рассказала председатель организационного комитета Елена Митина. – Я поздравляю победителей и желаю им дальнейших творческих успехов, здоровья, мира и добра.