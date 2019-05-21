Елена Митина принимает участие в работе X съезда ФНПР

В понедельник, 20 мая, начал свою работу X съезд ФНПР. В мероприятии принимают участие делегаты от Рязанской области – депутат Государственной Думы, председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина, председатель Профобъединения Инна Калашникова, председатель областной организации Профсоюза работников здравоохранения Наталья Шамбазова, председатель областного Профсоюза радиоэлектроники Андрей Мельгунов.

Лозунг X Съезда ФНПР – «За справедливую экономику!». За три дня работы съезда делегаты рассмотрят 13 резолюций по 13 направлениям профсоюзной работы.

Открыл съезд и выступил с докладом председатель ФНПР Михаил Шмаков. С приветственными словами к участникам съезда обратились заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель РСПП Александр Шохин.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в своем выступлении отметил, что ФНПР может гордиться делами, проделанными за последние пять лет. Он остановился на вопросах, связанных с погашением долгов по заработной плате, снижением травматизма и количества смертельных случаев на производстве.