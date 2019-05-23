Елена Митина поздравила рязанских выпускников

Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина поздравила выпускников с праздником:

– Дорогие выпускники! От всей души поздравляю вас с праздником «Последнего звонка»!

Сколько ярких моментов было в школьной жизни: первая линейка и первый урок, упорный труд и радость побед, новые друзья и новые открытия. Как это было давно, и как это было недавно.

Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоятельный выбор дальнейшего пути. Уверена, что знания и умения, полученные в семье и школе, помогут вам добиться успеха, найти любимое дело, которое принесёт радость и удовлетворение вам и пользу окружающим вас людям, рязанскому краю и всей России.

Последний звонок – это очень трогательный момент для Ваших педагогов и родителей, которые сопровождали вас все эти годы, открывали многогранный мир знаний, дарили частицу собственной души, радовались вашим успехам и помогали преодолевать трудности.

Желаю вам отличного настроения, уверенности в себе и своих силах, творческого вдохновения и удачи! В добрый путь!