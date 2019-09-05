В четверг, 5 сентября, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина посетила Кочуровское сельское поселение Милославского района.

Поселение стало участником нацпроекта «Здравоохранение» и программы местные инициативы.

В селе Архангельское будет построено здание для фельдшерско-акушерского пункта, в которое будет закуплено новое оборудование. Также благоустроена прилегающая к ФАПу территория. На эти цели из бюджетов различного уровня выделено 7,8 млн. руб. Срок сдачи объекта – 1 ноября текущего года.

В селе Кочуры началось благоустройство парковой территории. Был расчищен земельный участок под будущий парк, опилены старые деревья, выкорчеваны пни. Глава поселения Дмитрий Фатин рассказал, что в планах на следующий год – проложить тротуарные дорожки, установить детскую и спортивную площадки, лавочки, урны, провести освещение.

Затем Елена Митина посетила Кочуровскую школу. 10 лет назад здание было капитально отремонтировано, а три года назад в школе в рамках программы «Детский спорт» был отремонтирован спортивный зал, а также установлена уличная спортплощадка.

После осмотра школы парламентарий встретилась с депутатами сельского поселения, педагогами и работниками школы.

Елена Митина рассказала присутствующим об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу в 2019 году, о мерах, которые будут направлены на улучшение демографической ситуации, развитие сельского хозяйства и промышленности, систем образования и здравоохранения, а также ответила на многочисленные вопросы собравшихся.

Завершился визит в поселение осмотром Архангельской школы.