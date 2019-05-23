Елена Митина: Мы продолжаем совершенствовать законодательство по вопросам детского отдыха

В 2019 году в Рязанской области планируется открыть 401 организацию отдыха детей и их оздоровления, в которых отдохнут около 30 тыс. детей. Депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина отметила, что в 2018 году Госдумой был принят закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха, который ввел четыре нововведения.

– Речь идёт о наличии типового договора, который позволяет в полной мере отразить объективные условия отдыха и оздоровления ребят и ответственность каждой из сторон. Это создание реестра, который должен быть размещён публично на сайте субъекта РФ и содержать информацию об организациях, имеющих законные основания и право работать с детьми, – рассказала парламентарий.

Кроме этого, с учётом разнообразия природно-климатических условий, специфики регионов должны быть разработаны туристические маршруты, которые бы позволили в полной мере учесть вопросы необходимости оказания экстренной медицинской помощи, обеспечения чистой питьевой водой, питанием и так далее. Также были установлены дополнительные формы общественного контроля, дающие возможность родителям в режиме онлайн обращаться по вопросам, которые их беспокоят, и которые по их требованию и желанию размещаются на публичном ресурсе органа региональной власти.

– Все эти меры в первую очередь направлены на повышение безопасности детей, пребывающих в лагерях и санаториях, а также на улучшение качества услуг, оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления, – подчеркнула Елена Митина. – В этом году мы продолжаем совершенствовать законодательство по вопросам детского отдыха.

В Госдуму внесен законопроект, который дает возможность органам исполнительной власти региона или органа местного самоуправления создавать межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в полномочиях которых будет координация органов власти и организаций, подготовка рекомендаций для организации отдыха детей и проведение обучающих семинаров для руководства, вожатых и работников детских лагерей. В рамках данных семинаров МЧС, Роспотребнадзор, органы управления образования субъекта будут проводить инструктажи по формам и методам первичной работы с детьми, расскажут об основных правах и обязанностях вожатых, формах контроля, правилах поведения в конкретной местности и погодных условиях.