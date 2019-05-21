Эксперты рассказали, как уберечься от безработицы







21 мая в России отмечается День защиты от безработицы. Основная цель праздника – это борьба с безработицей и ее последствиями. В каких сферах сложнее всего найти работу? И как максимально обезопасить себя от безработицы, выясняли аналитики hh.ru.

Сегодня в Рязанской области в среднем конкурс на одно предложение составляет 4 резюме, самыми конкурентными профобластями этой весной стали: «Начало карьеры, студенты» (7,5), «Высший менеджмент» (7,2), «Транспорт, логистика» (4,7), «Бухгалтерия, финансы» (4,6) и «Административный персонал» (4,3). Также побороться за «место под солнцем» придется юристам.

Анна Зубкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье: «Безусловно, есть специалисты, которые в ближайшем будущем не будут испытывать больших проблем с трудоустройством. Например, ИТ-специалисты, медики, квалифицированные рабочие.

Но как обезопаситься от безработицы тем, кто сталкивается с высокой конкуренцией?

Нужно помнить, что у работодателей возрастает потребность в квалифицированных кадрах, готовых быстро адаптироваться под постоянно изменяющийся рынок. Для того, чтобы быть востребованным специалистом, необходимо постоянно учиться и развивать необходимые навыки. На сегодняшний день существует множество семинаров, курсов и тренингов, которые помогут оставаться в «профессиональном тонусе».

Для тех, у кого все же вопрос с поиском работы стоит довольно остро, эксперты hh.ru составили ряд рекомендаций:

Проявляйте инициативу и больше откликайтесь на вакансии

Не ждите, пока ваше резюме найдут. Во-первых, некоторые работодатели разбирают только отклики и бездействуют в плане самостоятельного поиска резюме. Это может быть связано с личными предпочтениями специалиста по подбору кадров, а также с отсутствием доступа к базе резюме hh.ru. Во-вторых, по реакции на отклик есть все шансы понять правильные ли вакансии вы выбираете, достаточно ли у вас компетенций для того, чтобы занять заветное место.

Укажите подходящую зарплату

Если работа нужна срочно, то проанализируйте подходящие вакансии и с их помощью вычислите среднерыночную зарплату для своей позиции – укажите ее в резюме.

Расскажите в соцсетях, что находитесь в поиске работы

Зачастую соискатели не любят делиться информацией о том, что ищут работу. Мы же советуем действовать ровно наоборот.

Поделитесь резюме на своей странице, чтобы потенциальный работодатель мог сразу изучить подробную информацию о вас, и добавьте пару абзацев о своих навыках и знаниях. Также советуем посмотреть на собственный профиль глазами работодателя, и скрыть слишком личную информацию и фотографий, которые могут смутить.

Следите за вакансиями

Есть несколько удобных способов: подпишитесь на подходящие вакансии в личном кабинете, скачайте мобильное приложение, ищите вакансии не только в обычном поиске, но и на карте, настройте автопоиск, который будет собирать нужные вам предложения, проверяйте новые предложения и откликайтесь на них в рабочие дни.