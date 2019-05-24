Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани







Средняя зарплата врача-эндокринолога в Рязани – 41 тысяча рублей. Об этом сообщает портал по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплаты врачей этой специальности в 70 крупных городах страны, в том числе и в Рязани. Как и ожидалось, самая высокая зарплата у эндокринологов в Москве – 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет 57 тысяч рублей в месяц.

Если брать данные по ЦФО, то в Туле врачи в среднем зарабатывают как и в Рязани – 41 тысячу рублей. Во Владимире зарплата 39 тысяч, в Липецке и Тамбове – 35 тысяч рублей в месяц.