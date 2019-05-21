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Общество Рязань 21 мая 2019 13:58 | Просмотров:

Джемал Махмудов провёл мастер-класс для рязанских дизайнеров

Во вторник, 21 мая, российский дизайнер Джемал Махмудов провёл для рязанцев мастер-класс на созданию собственного бренда от А до Я. Владелец марки одежды «MD Makhmudov Djemal» рассказал об основах создания собственного бренда одежды, его правильном позиционировании и размещении на торговых площадках.

– На примере своего бренда я рассказал начинающим дизайнерам, с чего нужно начать и как заявить о себе. Наш бренд ориентирован на женщин. Он делает представительниц прекрасного пола элегантными, сексуальными и утончёнными, ­– сказала Джемал Махмудов.

Мастер-класс посетили более 30 модельеров и дизайнеров Рязанской области и порядка 20 студентов профильных учебных заведений. В формате живой беседы они обсудили наиболее актуальные темы.

Опытные рязанские дизайнеры пришли на мастер-класс, в первую очередь, за вдохновением.

– Когда профессионал говорит о своём деле и работе других людей, это очень заметно. Коллекции Джемала очень женственные, подчёркивают женскую красоту. Видно, что он любит красоту в женщинах и архитектуру. От встречи я ждала вдохновения и позитива, – сказала рязанский дизайнер Ольга Крамс.

Отметим, что организатором мероприятия выступило правительство Рязанской области в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области».

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