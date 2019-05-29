Дырявая монета: брак или полноценное платёжное средство? 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры. На этой неделе узнаем чуть больше о происхождении монет.

История 13. Дырявая монета: брак или полноценное платёжное средство?

Издревле монеты служили не только платёжным средством, но и украшением, например, всем известны монисты. Но поначалу это носило сугубо прикладной характер: в путешествиях, военных походах, да и вообще передвижении деньги, которые, к примеру, висят на груди на нитке или пришиты к одежде легче сохранить, а при необходимости такую монету можно снять и расплатиться ею. Традицию можно проследить и сегодня: не случайно туристы хранят деньги, карты и документы в небольших сумочках на шее.

Чаще всего в монетах делали отверстия сами граждане. Позиция государства была различной: в большинстве стран такие денежные знаки во все времена признавались неплатёжеспособными, но были и примеры, когда власти сами в результате начинали чеканить монеты с дырками. А началось это ещё в Древнем Китае. Император Цинь Шихуанди (благодаря ему появились Великая китайская стена, Терракотовая армия и пр.) объединил Поднебесную под своей властью. Единая валюта – логичный шаг. Таковой стала монета баньлян, или пол-ляна. Лян – единица веса, которая в тот период соответствовала примерно 17 граммам.

Баньлян была круглая монета с квадратным отверстием по центру. Древнейшие круглые китайские монеты с отверстием, были отлиты из самого распространенного в стране металла – бронзы. Ни дата, ни имя правителя на них не найти, зато на некоторых можно увидеть обозначение места отливки. Кстати, такие монеты долгое время именно отливали, а не чеканили. Две формы, которые использовали для лицевой и оборотной сторон, накладывали одна на другую и обмазывали глиной, а затем уже вливали расплавленный металл. Постепенно баньляны получили распространение по всему Востоку. В Китае же они использовались вплоть до начала XX в. Объясняется это просто: форма была весьма удобна, при крупных суммах денежные знаки просто нанизывали в связки и переносили.