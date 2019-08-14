РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 68. Драгметалл как единая валюта. Что представляли из себя золотые займы?

Как выпустить облигацию одновременно во всех основных валютах мира? Решение простое и изящное, как подвеска королевы, — нужно эмитировать бумагу, привязанную к золоту. В российской истории было несколько таких займов, начиная с 1889 года. Они выпускались сразу в голландских гульденах, фунтах стерлингов, французских франках, германских марках, американских долларах и отечественных рублях. Рубль, как было установлено, был равен 1/10 империала, монеты, которая содержала 12,9039 граммов золота. А затем устанавливался своеобразный обменный курс, который указывался на каждой облигации.

Номинал бумаг был необычен – 125, 625 и 3125 рублей золотом. Но все встает на свои места, если вспомнить, кто в тот момент был основным кредитором страны. После пересчета номинал облигаций получался 500, 2500 и 12500 франков, вполне удобные круглые суммы для французского рынка. Иностранные держатели не должны были ехать в далекую Российскую империю, чтобы получить свой доход. Зарубежные банковские фирмы выступали посредниками и выплачивали проценты и общую сумму.

Традиция золотых займов была продолжена и в СССР. В 1922 году, к примеру, в золотом исчислении был выпущен государственный выигрышный заем. Те, кто приобретал ценные бумаги номиналом 5 и 25 рублей могли рассчитывать на 6% годовых и выигрыш. Доход выплачивали в советских денежных знаках по курсу в пересчете на золото. В Рязанской губернии подписка началась в январе 1923 года. За несколько месяцев удалось реализовать облигаций на сумму 37990 рублей. Еще более успешным стал второй такой заём, сумма подписки составила почти 158 тысяч рублей.