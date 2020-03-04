Достижения сотрудницы рязанской полиции отметили общероссийской премией «Щит и роза – 2020»

В преддверии Международного женского дня представительницы прекрасного пола – офицеры российской полиции приняли участие в XII церемонии вручения ежегодной общероссийской премии «Щит и роза», состоявшейся в Государственном Кремлевском дворце.

По традиции, организаторы – Общероссийская общественная организация «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» пригласили на церемонию самых достойных сотрудниц силовых ведомств.

«За высокие спортивные достижения и повышение авторитета российского спорта» поощрена старший лейтенант полиции Ольга Медведева, полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области.

В торжественной церемонии приняли участие руководители министерств и ведомств, известные политики, спортсмены и видные общественные деятели. Подарком для гостей и участников стал благотворительный концерт с участием звёзд отечественной эстрады.

Неоднократная чемпионка мира по самбо и джиу-джитсу, заслуженный мастер спорта России Ольга Медведева рассказала, что вне служебной деятельности все ее внимание нацелено на родных и, конечно же, тренировки и подготовку к соревнованиям различного уровня. Кроме того сотрудница полиции особое внимание уделяет вопросам развития физической культуры и спорта в регионе, приобщая к здоровому образу жизни не только своих коллег, но и юных рязанцев.