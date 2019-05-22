Долги рязанцев по алиментам составляют 574 миллиона рублей

С 27 мая по 1 июня в России будет проводиться акция «Судебные приставы — детям», важной целью которой является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и повышению эффективности взыскания алиментных платежей.

На сегодняшний день на исполнении в УФССП России по Рязанской области находится 4 832 исполнительных производства в отношении должников по алиментам. Общая сумма задолженности по алиментным платежам составляет 574 млн. руб.

Для того, чтобы напомнить должнику о необходимости выплачивать средства на содержание детей, судебные приставы в праве применять в отношении него меры принудительного исполнения. В целях исполнения судебного решения по взысканию алиментов должностное лицо имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию и иные доходы должника, производить опись его имущества, накладывать на это имущество арест. Также мерами принудительного исполнения в отношении должников являются наложение временного ограничения должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и наложение ограничения на пользовании специальным правом

в части водительского удостоверения.

Кроме того, за неуплату алиментов должника могут привлечь к административной ответственности, а в случае, если и это не побудило его начать выплачивать алименты, горе-родителя ждёт уголовное преследование. Так, статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает для должников по алиментам наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок. Кроме того, санкция по данной статье предусматривает арест на срок до трёх месяцев и даже лишение свободы на срок до одного года.