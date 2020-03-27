Для жителей области открыли салоны связи рядом с домом

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Абонентам Tele2 из области теперь не нужно ехать в Рязань. Оператор в партнерстве с локальными партнерами открыл салоны связи в Александро-Невском, Новомичуринске, Кораблине, Сараях и Шацке. Таким образом, теперь розничные точки оператора принимают посетителей в большинстве крупных населенных пунктов Рязанского региона.

Все желающие могут приобрести SIM-карты, смартфоны, роутеры Tele2 в непосредственной близости от места жительства. Это позволит организовать дома WiFi-зону и при необходимости работать удаленно, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах или пользоваться другими развлекательными сервисами.

Ирина Тараканова, директор рязанского филиала Tele2:

Важное социальное значение для жителей области имеет наличие доступной качественной мобильной связи и интернета, а также салонов, где можно приобрести современные устройства или подключиться к Tele2. Теперь из данных населенных пунктов не надо ехать в Рязань для решения подобных вопросов. Важно, что наше 4G-покрытие охватывает территорию, где проживают практически 100% населения региона. А значит, абоненты будут онлайн как в городе, так и за его пределами, например, на даче.

Стоит отметить, что с недавнего времени оператор Tele2 начал бесплатную доставку номеров из интернет-магазина во многие населенные пункты области. Жителям достаточно указать при оформлении свой адрес, после чего представитель службы доставки согласует с клиентом дату приезда курьера. Оплата возможна как наличными, так и картой.

В салонах связи Tele2 предприняты все рекомендованные меры санитарной профилактики, включая дополнительную дезинфекцию помещений, усиленную вентиляцию и дополнительное зонирование помещений для увеличения дистанции между посетителями.