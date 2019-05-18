Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.

В Касимовском районе прошла первая гроза. Рязанские активисты ОНФ призвали власти решить проблему канализационных стоков и стихийной свалки в Касимове. В Касимовском районе Рязанской области загорелся жилой дом. В Касимове полицейские раскрыли кражу, совершённую через балкон. В ДТП в Касимовском районе пострадал водитель скутера. В Касимовском районе горел жилой дом.

В Рязанском районе из-за стада коров приостановили движение транспорта. В Рязанском районе гроза обесточила 15 населенных пунктов.

В Скопинском районе состоялись соревнования «Кожаный мяч». В Скопинском следственном отделе пройдёт приём граждан. Житель Скопинского района украл из магазина 7 бутылок водки и пакет с колбасой. Глава Скопинского района провёл приём граждан. В Скопинском районе состоялось выездное заседание Управляющего совета.

В Пронском районе сбили пешехода.

В Старожиловском районе горел жилой дом.

Житель Сараевского района убил знакомого ножом. В Рязанской области в больницу поступил пациент с раздробленной ногой.

Прокуратура проверила состояние зоопарка «Пересвет» в Рыбновском районе. Пропавший в апреле житель Рыбного погиб.

Рязанца осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возлюбленной в Кадомском районе.

На трассе в Шиловском районе погиб водитель, сбивший лося. В Шиловском районе мужчину пытался убить бывшую супругу двумя ножами.

В Михайловском районе насмерть сбили пешехода. Жителя Михайлова арестовали за хранение наркотических средств. Пожар в Михайловском районе тушили пожарные и добровольцы.

Житель Милославского района совершил двойную кражу.

Ночью в Ряжском районе загорелся автомобиль. В Рязанской области стартовали Гаретовские чтения.

В Клепиковском районе столкнулись две «ГАЗели».

В Сасовском районе загорелось нежилое помещение.

Рязанские полицейские раскрыли кражу денег в Сапожковском районе.

Отметим, что границы районов Рязанской области внесли в кадастровый реестр. Яровой сев в регионе приближается к 100 процентам. В Рязанской области отменили режим повышенной готовности.