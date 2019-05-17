Что посмотреть в Рязани выходные

18 мая, суббота

10.00 – областная выставка-ярмарка изделий, изготовленных обучающимися образовательных учреждений, в Лесопарке.

10.00 – Областной день здоровья и спорта на «ЦСК»

11.00 – Международный день музеев в Картинной галерее Иванова.

11.00 – Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2019» в ЦПКиО

12.00 – соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019» в ЦПКиО.

13.00 – Первый этап Всероссийских соревнований по рыбатлону-2019 на третьем Борковском карьере.

13.30 и 16.30 – «Царевна Несмеяна» – спектакль Тульского ТЮЗа на сцене М5 Молл.

С 14.00 в Музее истории молодёжного движения путешествие в виртуальную реальность, в эпоху комсомола и в мир кукол и ароматов, концерты групп «Жерелье» и «ДХ», научный стендап, чаепитие и многое-многое другое.

15.00 – автофестиваль «Opening-Season2019» в «Окской жемчужине».

17.00 – Ночь музеев в Художественном музее.

18.00 – Ночь музеев в Рязанском кремле.

19.00, 20.00 – Дискотека на льду в «Олимпийском».

с 20.00 до 21.00 – вечер тротуарной астрономии на Кремлевском валу с сообществом Меридиан 39.

19 мая, воскресенье

10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол

12.00 – На Лыбедском бульваре стартует открытый лекторий «Воздух». Бизнес-тренер Николай Вешта проведёт мастер-класс «Как стать счастливым и продуктивным за 21 день». Педагог и журналист Татьяна Игнатова проведёт мастер-класс «Как работать эффективно, если ты творческий?»

18.00 – II-й городской исторический фестиваль «Русский век» на Лыбедском бульваре.