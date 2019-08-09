Что посмотреть в Рязани в выходные

10 августа, суббота
8.00 – VIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» в Шиловском районе Рязанской области
10.00 – баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» в центре «Под мостом»
10.00 – лётное шоу «Авиамикс» на полигоне в Дубровичах.
12.00 – мастер-класс «Роза – всех цветов царица» по созданию садовых роз из обычных салфеток
14.00 – праздник, посвящённый Дню физкультурника, в центре «Под мостом»
15.00 – творческий вечер памяти Вилли Мельникова «Рязанимация-2» в «Фотодоме» на Почтовой
18.00 – арт-субботник «Квартирник на бульваре» на Лыбедском бульваре
20.00 – дискотека на льду в ДС «Олимпийский».
11 августа, воскресенье
15.00 – фестиваль «Рязань мастеровая» в Лесопарке
18.00 – концерт «Спорт и мы» в ЦПКиО