Что посмотреть в Рязани в выходные

10 августа, суббота

8.00 – VIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» в Шиловском районе Рязанской области



10.00 – баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» в центре «Под мостом»



10.00 – лётное шоу «Авиамикс» на полигоне в Дубровичах.



12.00 – мастер-класс «Роза – всех цветов царица» по созданию садовых роз из обычных салфеток



14.00 – праздник, посвящённый Дню физкультурника, в центре «Под мостом»



15.00 – творческий вечер памяти Вилли Мельникова «Рязанимация-2» в «Фотодоме» на Почтовой



18.00 – арт-субботник «Квартирник на бульваре» на Лыбедском бульваре



20.00 – дискотека на льду в ДС «Олимпийский».

11 августа, воскресенье

15.00 – фестиваль «Рязань мастеровая» в Лесопарке



18.00 – концерт «Спорт и мы» в ЦПКиО