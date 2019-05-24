Что посмотреть в Рязани в выходные

25 мая, суббота

12.00 – Фестиваль для всей семьи «Во!СемьЯ!» в городском парке за филармонией.

12.00 – ЭКОмаркет в клубе Joy. К обмену предлагаются книги, посуда, растения.

12.00 – сказка «Маленькая бабушка» в театре на Соборной

13.30 и 16.30 – «Аленький цветочек» – спектакль Московского театра кукол на в М5 Молл.

14.00 – праздник для любителей робототехники в ТЦ «Барс на Московском»

14.00 – концертная программа студии танца Галины Кобзевой «Искусство быть первым» в МКЦ.

20.00 – последний звонок с группой «Мохито» на парковке у ТРЦ «Премьер».

26 мая, воскресенье

10.00 – городской Велопарад 2019. Старт с площади Соборной.

11.00 – Детский отчетный концерт студии «Art-Rise» в РДМ.

11.00 – Фестиваль уличного танца «OKSDANCE» в «Окской жемчужине».

12.00 – литературный фестиваль «проСТО читай ярко» с библиотекой на Почтовой. Большой праздник на открытом воздухе.

14.00 – спектакль «Хоббит» в театре на Соборной