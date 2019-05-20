Что может быть деньгами? Всё! 155 финансовых историй

РИА «7новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами – пять новых историй каждую неделю. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участником специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, получат специальные сувениры. На этой неделе читатель узнает несколько «вкусных» историй.

История шестая. Что может быть деньгами? Всё!

Что такое деньги? Сегодня, произнося это слово, мы думаем о монетах и банкнотах, платёжных картах и электронных кошельках. Но когда-то роль денежных знаков выполняли предметы, которые мы привыкли покупать. Одной из самых первых форм древней валюты были раковины каури, фарфоровой улитки. Они маленькие, легкие и прочные, к тому же их трудно подделать. Впервые раковины каури начали использовать в качестве средства обмена в Китае еще в начале XVI века до нашей эры.

Ценным товаром на протяжении тысячелетий считалась соль. В 2200 году до нашей эры китайский император Юй Великий оплатил этим товаром первый зафиксированный в истории налоговый платёж. А в Древнем Риме солдатам часто платили солью за службу.

Не обошли вниманием и перец. Согласно историческим сведениям, в V веке первый король вестготов Аларих и вождь гуннов Аттила захватили Рим и потребовали от жителей города в качестве выкупа огромное количество черного перца. А в Средневековье перец стал общепринятой формой валюты. Из-за высокой стоимости специя даже получила название «чёрное золото».

Ошибкой будет думать, что такие нетипичные для нас денежные средства – пережиток глубокого прошлого. Например, в Судане ещё в XIX веке при брачных сговорах расплачивались железными мотыгами. В Эфиопии до 20-х годов XX века широко использовали бруски самородной соли. В одном из нигерийских племен всего 70 лет назад перестали воспринимать как деньги медные браслеты – манилы.