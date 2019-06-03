РИА «7 новостей» продолжает отвечать на самые разные вопросы граждан в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей? На этот вопрос мы ответим вместе со страшим помощником прокурора Шацкого района Павлом Иванцовым

Федеральным законом «О рекламе» установлено, что распространение рекламы с использованием телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия на это абонента, при этом по требованию последнего данные действия должны быть немедленно прекращены рекламораспространителем.

При поступлении звонка и распространении рекламы уточните, кем предоставлен Ваш номер телефона, имеются ли документы, подтверждающие согласие на это, а также наименование и юридический адрес распространителя. Одновременно потребуйте прекращения распространения рекламы и удаления ваших персональных данных из всех баз данных организации, с направлением подтверждающих документов.

С жалобой на нарушение законодательства о рекламе обращайтесь в Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области, а на нарушение законодательства о персональных данных в Управление Роскомнадзора по Рязанской области.