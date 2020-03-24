Рязанцам напомнили правила хранения и транспортировки оружия

-

Сотрудники Росгвардии напомнили рязанцам о необходимости правильной организации хранения принадлежащего им оружия.

Так, хранить у себя оружие могут только те, кто имеет на это лицензию. Установленные законом условия хранения необходимо организовать не только по месту регистрации, но и по месту временного пребывания. Нельзя допускать возможность использования оружия третьими лицами.

Если вы уезжаете из дома и оставляете там оружие, нельзя допускать допуск к нему посторонних лиц. Для этого нужно запереть оружие в сейфе и забрать с собой ключи от него. Сейф должен быть хорошо закреплён.

Перевозить оружие нужно в кобуре, чехле или в заводской упаковке. Нельзя оставлять оружие в припаркованном автомобиле. Если вы останавливаетесь в гостинице, воспользуйтесь услугой предоставления сейфа.

Согласно действующему законодательству, ношение оружия запрещено при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий. Нельзя находиться с оружием на территории образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию.

За ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения гражданин будет привлечён к ответственности по ст. 20.8 ч.4.1 КоАП РФ. На нарушителя могут быть наложена санкция в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.