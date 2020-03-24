Рязанцам напомнили правила хранения и транспортировки оружия

Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Спасском районе

Авария случилась днём в понедельник, 16 марта, на автодороге Рязань – Спасск у села Петровичи. Автомобили столкнулись, и от удара оба скатились в кювет.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанцам покажут документальную лирическую комедию «Съесть слона» об актерах с синдромом Дауна

Премьера фильма состоится в эфире Первого канала в ночь с пятницы 20 марта на субботу 21 марта в 00:00, после премьерного показа...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанцам старше 60 лет не рекомендуют посещать кафе

На очередном заседании оперативной группы по противодействию распространения коронавируса были даны поручения организациям общественного питания. В барах, ресторанах, кафе...
Узнать больше
Новости медицины

Выплаты земским врачам и учителям полностью освобождены от НДФЛ

В четверг, 19 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Согласно законопроекту, единовременные компенсационные выплаты...
Узнать больше
Гордума

В Рязани появятся мемориальные доски к 75-летию Победы

В Рязани появится несколько новых мемориальных досок к 75-летию Победы. Соответствующие решения 18 марта, в понедельник, одобрил комитет Рязанской городской Думы по социальным вопросам. На...
Узнать больше
-

Сотрудники Росгвардии напомнили рязанцам о необходимости правильной организации хранения принадлежащего им оружия.

Так, хранить у себя оружие могут только те, кто имеет на это лицензию. Установленные законом условия хранения необходимо организовать не только по месту регистрации, но и по месту временного пребывания. Нельзя допускать возможность использования оружия третьими лицами.

Если вы уезжаете из дома и оставляете там оружие, нельзя допускать допуск к нему посторонних лиц. Для этого нужно запереть оружие в сейфе и забрать с собой ключи от него. Сейф должен быть хорошо закреплён.

Перевозить оружие нужно в кобуре, чехле или в заводской упаковке. Нельзя оставлять оружие в припаркованном автомобиле. Если вы останавливаетесь в гостинице, воспользуйтесь услугой предоставления сейфа.

Согласно действующему законодательству, ношение оружия запрещено при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий. Нельзя находиться с оружием на территории образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию.

За ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения гражданин будет привлечён к ответственности по ст. 20.8 ч.4.1 КоАП РФ. На нарушителя могут быть наложена санкция в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские почтальоны могут доставить пенсию на дом

Новости Рязани
Почта России Рязанской области – единственная организация, оказывающая населению услуги по доставке пенсий на дом. 96 % жителям региона, получающих пенсию и социальные пособия...
Узнать больше

Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

Новости Рязани
По итогам февраля 2020 года доля инвестиционных и страховых продуктов в общем объёме размещаемых клиентами средств в банке «Открытие» увеличилась более чем в 3...
Узнать больше

Метеопредупреждение для Рязани продлено

Новости Рязани
Сегодня в Рязани и области скорость ветра будет достигать порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Метеопредупреждение для Рязани продлено

Новости Рязани
Сегодня в Рязани и области скорость ветра будет достигать порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.
Узнать больше

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Под наблюдением в Рязани и области находятся 742 человека. Есть информация о 843 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские почтальоны могут доставить пенсию на дом

Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

Пациент скончался после пластической операции в Москве