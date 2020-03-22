Чем делились рязанцы в Instagram на этой неделе? Рассказываем и показываем в нашем традиционном обзоре.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин проверил ряд аптек в Шилове и в Лесном и пообщался с местными жителями.

Сейчас в период острой эпидемиологической ситуации важно максимум внимания уделить гигиене и профилактическим мерам. Антибактериальные средства и противовирусные препараты в аптеках в наличии, цены не выросли. Конечно, как и по всей стране, существует дефицит медицинских масок. Но это не повод для паники и переживаний.

Глава Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская сообщила о том, что Рязань станет Городом трудовой доблести.

. Рязанцы внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявляя при этом трудовой героизм и самоотверженность. В поддержку инициативы собрано более 25 тысяч подписей граждан и трудовых коллективов.

Красивый снимок появился в официальном аккаунте Музея-заповедника С. А. Есенина.

Врачи ОКБ поддержали коллег по всему миру и присоединились к флешмобу «Мы работаем ради вас. Об этом в своём Instagram рассказал руководитель мед. учреждения Дмитрий Хубезов.

Этим флешмобом врачи и медицинские сестры⠀напоминают, что они тоже устают и у них тоже есть семьи. Чтобы поддержать специалистов, спасающих жизни и здоровье, следует оставаться дома и соблюдать меры безопасности!

Официальный Instagram-аккаунт ФК «Рязань» присоединился к очередному флешмобу от приложения Gardient.