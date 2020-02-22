Чек-лист для начинающего садовода

Опытные садоводы уже атакуют посевные магазины и запасаются необходимым инвентарём, по опыту зная, что совсем скоро его будет тяжело найти.

А для новичков в этом деле мы решили составить чек-лист полезных приспособлений по выращиванию рассады.

Начинаем с горшков для рассады. Рекомендуем обратить внимание на две разновидности – горшки из пластика и из торфа. Торф обеспечит хороший баланс воздуха, а горшочек просто высаживается в землю вместе с растением, что позволит не травмировать корни при пересадке. Отличным помощником в выращивании хорошего урожая станут мини-парники. Сделать их можно даже самим, добавить на рассадные ящики крышку. Хороши тем, что поддерживают влажность и температуру в парнике. Для теплолюбивых культур советуем приобрести подогревающий коврик или панель. Основной принцип работы такого гаджета равномерный обогрев прикорневой системы. Идеально подойдет для: огурцов, перца, баклажанов, помидор. Для тех, у кого «тяжёлая рука» и семена не прорастают, технологии также нашли выход. Проращиватели для семян и корнепрорастители – есть в обычном варианте (салфетка и ёмкость) Есть в более модифицированном гидропонный проращиватель. Для хорошего освещения необходимо приобрести фитолампу. Модели подразделяются на светодиодные и люминесцентные.

Для подкормки рассады можно использовать нашатырный спит, яичную скорлупу, йод и кофейную гущу.

Рецепты подкормок из подручных средств

Нашатырный спирт – 1ч.л на 10 литров воды. Что даёт: укрепит листья. Кстати, пользоваться таким раствором можно и после высадки саженцев в открытый грунт.

Йод – 1 капля на три литра воды. Поливать растения под корень, но нельзя попадать на листья (растение получит ожог). Что дает: ускорит рост, а также йод помогает выработать растениями иммунитет к болезням.

Кофейная гуща – посыпьте саженцы у корней. Также можно добавлять на грядки. Что дает: растения будут быстрее усваивать питательные вещества.