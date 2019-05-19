Бывший губернатор Рязанской области Шпак посетил акцию памяти генерала-лейтенанта Белякова

Бывший глава Рязанского региона Георгий Шпак поучаствовал в акции памяти генерала-лейтенанта Александра Белякова. Событие, посвященное Герою Советского Союза, проходило в Рязани 18 мая. Фотографии с места проведения мероприятия были опубликованы Натальей Ячневой на личной странице в соцсети Facebook.

Отметим, что в числе участников акции были также внук и внучка Александра Белякова. Также на мероприятие приехал глава областного совета ветеранов войны и труда Николай Войтков.

В ходе акции был проведен осмотр выставки фотографий о первых летчиках, которые спасали моряков судна «Челюскин» с дрейфующей льдины. Также участники мероприятия возложили цветы у памятника Герою Советского Союза Белякову.

Фото Натальи Ячневой