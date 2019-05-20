Будущих мам Рязани приглашают на обучающий семинар

В воскресенье, 26 мая, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоится VI областной обучающий семинар для будущих мам.

Участие бесплатное, нужно только вступить в группу Будущие мамы Рязани, сделать репост записи о семинаре себе на стену и записаться по телефону 51-20-71 или сообщением в группе.

С 11.00 до 15.00 вас ждут лекции специалистов, групповые тренинги и мастер-классы.

Вы получите ответы на следующие вопросы:

– как побороть страх перед родами

– как наладить грудное вскармливание

– как ухаживать за ребёнком

– какие пособия и социальные выплаты вам положены

– как поддерживать себя в форме и оставаться красивой во время и после беременности

и многие другие…

Присутствие будущих пап приветствуется.

Семинар проводится при поддержке министерства здравоохранения Рязанской области.

Организаторы: ЦПГВ «Капля молока» и Клуб для мам «МамаПрофи» при участии ГКБ N 8 и Благотворительного фонда «Мы вместе».