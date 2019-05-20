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Общество Рязань 20 мая 2019 19:28 | Просмотров:

Более ста рязанцев прошли экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории на площади Победы

С 15 по 17 мая на площади Победы работала мобильная лаборатория Рязанского областного кожно-венерологического диспансера. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 105 человек,  на дообследование   отправлен один человек. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Тестирование прошло в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Рязанского кожно-венерологического диспансера.  Главная цель акции – широкое информирование населения  о ВИЧ-инфекции. Сдать анализ на ВИЧ можно в любой день в региональном центре СПИД, напоминают в ОКВД.

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