Более ста рязанцев прошли экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории на площади Победы

С 15 по 17 мая на площади Победы работала мобильная лаборатория Рязанского областного кожно-венерологического диспансера. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 105 человек, на дообследование отправлен один человек. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Тестирование прошло в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Рязанского кожно-венерологического диспансера. Главная цель акции – широкое информирование населения о ВИЧ-инфекции. Сдать анализ на ВИЧ можно в любой день в региональном центре СПИД, напоминают в ОКВД.