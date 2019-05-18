Белорусские десантники прибыли в Рязань

18 мая 2019 года в Рязань прибыли белорусские служащие ВДВ. Такая информация появилась на сайте агентства Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военные приезжают в Рязань, чтобы отработать навыки прыжков с российскими парашютными системами спецназначения типа «крыло». Учения военнослужащих проводятся на базе 309-го центра подготовки ВДВ. Отметим, что сборы проходят в Рязани уже третий год к ряду. За это время центр переподготовки военных смог провести учения для 60 солдат из Белоруссии и Сербии.

За месяц пребывания на территории РФ белорусские служащие ВДВ осуществят примерно 30 прыжков с парашютом, которые будут совершаться с высоты от 5 километров. Военнослужащие будут прыгать, используя индивидуальное кислородное оборудование. Также белорусских десантников ждет короткий курс подготовки с использованием тренажеров в учебном комплексе.

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