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Общество Рязань 30 мая 2019 15:55 | Просмотров:

Автобусы «Автоколонны №1310» из-за банкротства предприятия передадут УРТ

30 мая на заседании Рязанской городской Думы депутаты поддержали решение о передаче автобусов «Автоколонны №1310», приобретённых в лизинг, управлению рязанского троллейбуса.

Автоколонна приобрела 10 новых автобусов на сумму почти 100 миллионов рублей, но не может осуществлять платежи из-за проведения процедуры банкротства предприятия. Долг предприятия по выплатам составляет около 56 миллионов рублей. В случае прекращения платежей поставщик имеет право вернуть автобусы и не возвращать деньги, которые уже получил за них от «Автоколонны».

По данным администрации города управление рязанского троллейбуса находится в стабильном финансовом положении и на него можно возложить ответственность за  сами автобусы и платежи по лизингу.

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