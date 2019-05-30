Автобусы «Автоколонны №1310» из-за банкротства предприятия передадут УРТ

30 мая на заседании Рязанской городской Думы депутаты поддержали решение о передаче автобусов «Автоколонны №1310», приобретённых в лизинг, управлению рязанского троллейбуса.

Автоколонна приобрела 10 новых автобусов на сумму почти 100 миллионов рублей, но не может осуществлять платежи из-за проведения процедуры банкротства предприятия. Долг предприятия по выплатам составляет около 56 миллионов рублей. В случае прекращения платежей поставщик имеет право вернуть автобусы и не возвращать деньги, которые уже получил за них от «Автоколонны».

По данным администрации города управление рязанского троллейбуса находится в стабильном финансовом положении и на него можно возложить ответственность за сами автобусы и платежи по лизингу.