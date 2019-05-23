АО «Плазма» исполнилось 60 лет

Рязанское предприятие АО «Плазма» в среду, 22 мая, отметило 60-летие со дня основания. Торжественное мероприятие посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, заместитель министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, заместитель главы администрации города Игорь Тишин и генеральный директор компании Владислав Наседкин.

Олег Харивский поздравил сотрудников предприятия и вручил лучшим специалистам региональные награды: «За заслуги перед Рязанской областью», «За усердие», Почетные грамоты и Благодарность Губернатора.

Игорь Тишин поблагодарил сотрудников компании за профессионализм, умение справляться с самыми сложными задачами и за большой вклад в развитие отрасли.