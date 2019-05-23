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Общество Рязань 23 мая 2019 09:26 | Просмотров:

АО «Плазма» исполнилось 60 лет

Рязанское предприятие АО «Плазма» в среду, 22 мая, отметило 60-летие со дня основания. Торжественное мероприятие посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, заместитель министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, заместитель главы администрации города Игорь Тишин и генеральный директор компании Владислав Наседкин.

Олег Харивский поздравил сотрудников предприятия и вручил лучшим специалистам региональные награды: «За заслуги перед Рязанской областью», «За усердие», Почетные грамоты и Благодарность Губернатора.

Игорь Тишин поблагодарил сотрудников компании за профессионализм, умение справляться с самыми сложными задачами и за большой вклад в развитие отрасли.

– Ваша продукция надежна и пользуется спросом в России и далеко за ее пределами – в странах СНГ, Европе, Индии, Китае, Японии, США, Южной Корее, – подчеркнул заместитель главы администрации, – пусть компания и дальше активно развивается, обеспечивая рязанцев рабочими местами и играя значительную роль в формировании бюджетов всех уровней, – добавил он.

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