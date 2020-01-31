Альфа-стоматология проводит с рязанскими школьниками уроки здоровья

РИА «7 новостей» совместно со стоматологической клиникой «Альфа-стоматология» приступили к реализации проекта «Уроки здоровья».

30 января в гости к врачам клиники, расположенной по адресу: Рязань, площадь 50-летия Октября 2, строение 1, пришли ученики 2 класса рязанской школы № 3 и их классный руководитель Татьяна Ивановна Коваленко.

Доктора рассказали ребятам об опасности кариеса, дали рекомендации по уходу за полостью рта, а также провели мастер-класс по гигиеническим навыкам чистки зубов, которые должны быть выработаны у маленьких и взрослых.

Дети поучаствовали в тематических развлекательных конкурсах. Желающим, с разрешения родителей, была проведена медицинская диагностика ротовой полости с описанием рекомендаций по уходу или лечению.

Школьники получили памятные сувениры от «Альфа-стоматологии» и приобрели важные знания, которые помогут им оставаться здоровыми, а в случае возникновения кариеса не бояться и безотлагательно обращаться к врачу.