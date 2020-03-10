«Альфа-стоматология» продолжает проводить уроки здоровья для юных рязанцев

«Альфа-стоматология» совместно с РИА «7 новостей» продолжает проводить уроки здоровья для рязанских школьников. Во вторник, 10 марта, гостями клиники стали ученики 2 «А» класса школы №34.
Врачи рассказали ребятам о том, как правильно ухаживать за полостью рта, провели для юных рязанцев мастер-класс по безопасной и эффективной чистке зубов. Школьники узнали, какие продукты полезны для здоровья зубов, как часто нужно посещать стоматолога и какие предметы гигиены стоит использовать, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку.
Дети смогли увидеть оборудование клиники и узнали, что стоматологические процедуры – это вовсе не страшно.
Школьники получили памятные сувениры от «Альфа-стоматологии» и приобрели важные знания, которые помогут им оставаться здоровыми, а в случае возникновения проблем не бояться обращаться к врачу.
– Такие занятия очень полезны для детей, – отметила классный руководитель Светлана Семенчук. – Конечно же, в школе мы знакомим ребят с основами гигиены полости рта, но не так подробно. На сегодняшнем уроке здоровья врачи очень доступно рассказали нам, как сохранить здоровье зубов.