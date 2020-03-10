«Альфа-стоматология» продолжает проводить уроки здоровья для юных рязанцев

«Альфа-стоматология» совместно с РИА «7 новостей» продолжает проводить уроки здоровья для рязанских школьников. Во вторник, 10 марта, гостями клиники стали ученики 2 «А» класса школы №34.

Врачи рассказали ребятам о том, как правильно ухаживать за полостью рта, провели для юных рязанцев мастер-класс по безопасной и эффективной чистке зубов. Школьники узнали, какие продукты полезны для здоровья зубов, как часто нужно посещать стоматолога и какие предметы гигиены стоит использовать, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку.

Дети смогли увидеть оборудование клиники и узнали, что стоматологические процедуры – это вовсе не страшно.

Школьники получили памятные сувениры от «Альфа-стоматологии» и приобрели важные знания, которые помогут им оставаться здоровыми, а в случае возникновения проблем не бояться обращаться к врачу.