Активисты собрали деньги на экспертизу озера Дикой утки

Неравнодушные граждане собрали деньги на проведение экологической экспертизы озера Дикой утки в Рязани. Информация об этом появилась в паблике Рязань ЭКОЛОГИЯ.
Напомним, озеро Дикой утки в Рязани, которое находится недалеко от Северной окружной дороги, пытались осушить, туда завозили мусор. Общественник предполагают, что на месте природного объекта собирались вести строительство.
Экспертиза должна определить, является ли озеро природным объектом. В этом случае участок земли, где оно находится, не мог быть передан в частные руки.
Сообщается, что собрано 150 тысяч рублей, причём деньги присылали не только жители Рязани.
– Друзья, просьба больше не пересылать деньги на имя Андрея Петруцкого, – написано в паблике.