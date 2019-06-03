Активисты собрали деньги на экспертизу озера Дикой утки







Неравнодушные граждане собрали деньги на проведение экологической экспертизы озера Дикой утки в Рязани. Информация об этом появилась в паблике Рязань ЭКОЛОГИЯ.

Напомним, озеро Дикой утки в Рязани, которое находится недалеко от Северной окружной дороги, пытались осушить, туда завозили мусор. Общественник предполагают, что на месте природного объекта собирались вести строительство.

Экспертиза должна определить, является ли озеро природным объектом. В этом случае участок земли, где оно находится, не мог быть передан в частные руки.

Сообщается, что собрано 150 тысяч рублей, причём деньги присылали не только жители Рязани.