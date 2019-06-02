Администрация прокомментировала инцидент с «самой короткой дорожкой»

На улице Великанова появилась заасфальтированная тропинка длиной несколько метров. Администрация города Рязани прокомментировала этот инцидент.

Производство земляных работ проводило ООО «Электросетьмонтаж». Ордер на производство земляных работ открыт. Заказчик – один из арендаторов ТЦ «Великан». 31 мая подрядчик начал работы по восстановлению благоустройства для закрытия ордера. Работы были начаты до момента начала дождя. Ливень начался в момент прокатки катком. Асфальтирование части тропинки подрядчик произвел в связи с тем, что в соответствии с Правилами благоустройства оно должно быть произведено в тех местах, где был асфальт. В данном месте частично был уложен асфальт, поэтому подрядчик принял решение о восстановлении покрытия в данном месте.