Администрация Рязани проверит опасный школьный маршрут

Горадминистрация проверит опасный школьный маршрут, о котором рассказала жительница Рязани в одном из пабликов ВКонтакте в воскресенье, 10 ноября.

На видео, представленном в её публикации, видно, что школьный маршрут из Семчина в Недостоево проходит через опасный объект. По словам автора ролика, это заброшенный магазин. В здании много дырок в полу и ям. Кроме того, территория объекта является неухоженной. Повсюду лежит мусор, на стенах – много надписей.

— Отсюда до детского сада – 3 минуты ходьбы, – отмечает рязанка.

На сообщение жительницы города отреагировали в администрации. На данный момент префектура Московского района уточняет адресные ориентиры здания в микрорайоне, о котором идёт речь в публикации. В понедельник специалисты начнут проверять информацию.

– Предварительно нам сообщили, что территория, о которой предположительно идёт речь, является частной. Тем не менее, собственников подобных сооружений, расположенных в районе, на регулярной основе предупреждают, а в последствии привлекают к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе администрации.

Также в администрации доложили, что руководитель префектуры держит вопрос на контроле. В понедельник утром специалисты приступят к решению вопроса.