Администрация о массовом отключении воды в Рязани: Такого впредь не должно повторяться!

В четверг, 8 августа, в администрации города Рязани состоялось экстренное совещание по вопросам задержки ремонтных работ на городских сетях водоснабжения и подачи холодной воды в Октябрьском и Советском районах. И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров потребовал дать объяснения по возникшей ситуации и поручил директору Водоканала Олегу Штефану провести служебную проверку.

– Отсутствовала слаженность и согласованность в работе специалистов предприятия и для жителей не был организован в оперативном порядке подвоз воды. Такое впредь не должно повторяться, – подчеркнул Бурмистров.

И.о. главы администрации Елена Сорокина отметила, что аварии на коммунальных сетях будут и впредь случаться в городе. Но устранять их необходимо в срочном порядке.

– Информирование граждан о переносе сроков завершения ремонта должно проводиться предприятием «Водоканал» оперативно, чего не произошло сегодня, – отметила Сорокина.

Руководитель администрации поручила привлечь к дисциплинарной ответственности директора предприятия.