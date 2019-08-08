На главную Органы власти Администрация Администрация о массовом отключении воды в Рязани: Такого впредь не должно повторяться!
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

Администрация о массовом отключении воды в Рязани: Такого впредь не должно повторяться!

В четверг, 8 августа, в администрации города Рязани состоялось экстренное совещание по вопросам задержки ремонтных работ на городских сетях водоснабжения и подачи холодной воды в Октябрьском и Советском районах. И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров потребовал дать объяснения по возникшей ситуации и поручил директору Водоканала Олегу Штефану провести служебную проверку.

– Отсутствовала слаженность и согласованность в работе специалистов предприятия и для жителей не был организован в оперативном порядке подвоз воды. Такое впредь не должно повторяться, – подчеркнул Бурмистров.

И.о. главы администрации Елена Сорокина отметила, что аварии на коммунальных сетях будут и впредь случаться в городе. Но устранять их необходимо в срочном порядке.

– Информирование граждан о переносе сроков завершения ремонта должно проводиться предприятием «Водоканал» оперативно, чего не произошло сегодня, – отметила Сорокина.

Руководитель администрации поручила привлечь к дисциплинарной ответственности директора предприятия.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

video

Рязанским строителям вручили награды накануне профессионального праздника

В Рязани пропал 14-летний подросток

Рязанцы могут увидеть «Красоту планеты Земля»

Администрация о массовом отключении воды в Рязани: Такого впредь не должно повторяться!

За семь месяцев в Рязанской области выявили 13 случаев несанкционированного отбора газа населением

Рязанских строителей поздравили с профессиональным праздником

У рязанской семьи незаконно отобрали детей

Врачи «собрали» кость рязанцу, упавшему на бетонную плиту

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Рязанец незаконно продавал спиртное у себя дома

Установлена личность мужчины, обожжённый труп которого нашли на улице в Старожилове

Аркадий Фомин контролирует благоустройство Нерского парка

Скончалась старейшая жительница Рязанской области

Госбанк в Рязани: восстановление экономики

Рязанские аграрии собрали 1 миллион тонн зерновых

Рязанским спортсменам и физкультурникам вручили региональные и федеральные награды

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани на месяц изменится один из коммерческих маршрутов

За выходные в Рязани убрали и вывезли свыше 500 кубометров мусора

Префектура Советского района приняла меры по удалению рекламы, расклеенной в неположенных местах