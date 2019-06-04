329 рязанцев не могут выехать из страны из-за долгов по налогам

В связи с наступлением летнего сезона налоговики рекомендуют отпускникам проверить задолженность по налоговым платежам во избежание ограничения выезда за границу.
В список «невыездных» попадают граждане с задолженностью по налогам в сумме более 10 тыс. рублей.
Ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации предусмотрено Федеральным законом об исполнительном производстве.
Данная обеспечительная мера, как правило, очень эффективна, в каждом третьем случае оплата задолженности осуществляется гражданином в течение 10 дней со дня вынесения постановления.
Обязательным условием снятия ограничения на выезд за рубеж является полное погашение налогоплательщиком суммы задолженности по налогам и пени.
В 2018 году налоговыми органами Рязанской области было направлено судебным приставам более 2,5 тыс. ходатайств о временном ограничении на выезд должника из страны. В этом году такая мера воздействия на должников уже применена к 329 налогоплательщикам.
Несвоевременная уплата налогов может повлечь для налогоплательщика и другие неприятные последствия. Например, применение мер принудительного взыскания задолженности за счёт имущества должника, арест имущества в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Кроме того, налогоплательщик понесет дополнительные финансовые издержки, такие как уплата госпошлины при рассмотрения дела в суде и исполнительского сбора службы судебных приставов.
Вы собираетесь предпринять поездку за границу и не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? Это легко проверить, не выходя из дома, воспользовавшись интерактивным сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru. Сервис поможет распечатать квитанции для уплаты задолженности и оплатить ее через интернет.
Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по налогам и платёжные документы для её оплаты можно, обратившись в любое отделение МФЦ Рязанской области или воспользовавшись единым порталом государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.