329 рязанцев не могут выехать из страны из-за долгов по налогам

В связи с наступлением летнего сезона налоговики рекомендуют отпускникам проверить задолженность по налоговым платежам во избежание ограничения выезда за границу.

В список «невыездных» попадают граждане с задолженностью по налогам в сумме более 10 тыс. рублей.

Ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации предусмотрено Федеральным законом об исполнительном производстве.

Данная обеспечительная мера, как правило, очень эффективна, в каждом третьем случае оплата задолженности осуществляется гражданином в течение 10 дней со дня вынесения постановления.

Обязательным условием снятия ограничения на выезд за рубеж является полное погашение налогоплательщиком суммы задолженности по налогам и пени.

В 2018 году налоговыми органами Рязанской области было направлено судебным приставам более 2,5 тыс. ходатайств о временном ограничении на выезд должника из страны. В этом году такая мера воздействия на должников уже применена к 329 налогоплательщикам.

Несвоевременная уплата налогов может повлечь для налогоплательщика и другие неприятные последствия. Например, применение мер принудительного взыскания задолженности за счёт имущества должника, арест имущества в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Кроме того, налогоплательщик понесет дополнительные финансовые издержки, такие как уплата госпошлины при рассмотрения дела в суде и исполнительского сбора службы судебных приставов.

Вы собираетесь предпринять поездку за границу и не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? Это легко проверить, не выходя из дома, воспользовавшись интерактивным сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru . Сервис поможет распечатать квитанции для уплаты задолженности и оплатить ее через интернет.

Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по налогам и платёжные документы для её оплаты можно, обратившись в любое отделение МФЦ Рязанской области или воспользовавшись единым порталом государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.