3 финансовых инструмента, которые помогут во время карантина

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Открыть счет, перевести деньги родственнику из другого города – для этих и многих других операций сегодня уже не нужно приходить в офис банка. Финансовый мир уверенно перешел на дистанционное обслуживание. Это особенно актуально во время вынужденного карантина. Какие же инструменты будут наиболее полезны?

Система быстрых платежей

Ограничение физических перемещений не останавливает финансовые потоки. По-прежнему родителям нужно перевести деньги детям-студентам, кто-то, потратив всю зарплату на гречку, может попросить у товарища в долг, а кому-то требуется заплатить за продукты, которые волонтеры доставят до двери.

Поможет Система быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным банком которой является Банк России. Система позволяет отправлять переводы по всей стране круглосуточно, в онлайн-режиме и независимо от того, в каком банке открыт счет клиента, по простому идентификатору — номеру мобильного телефона. Главное условие – банки и отправителя, и получателя должны быть в СБП. Сегодня к Системе быстрых платежей подключились уже 50 банков, это число будет расти.

В СБП доступны переводы между физическими лицами и платежи физических лиц за товары, работы и услуги. Для осуществления операции достаточно компьютера или мобильного телефона. Сам перевод займет всего несколько секунд.

Дистанционное банковское обслуживание

Работа на удалении, вынужденный отпуск или карантин после путешествия дают время для того, чтобы разобраться с финансами. К примеру, вы собирались на майские праздники за границу, но уже сейчас, не дожидаясь развития событий, решили поездку перенести. Заложенные на нее средства можно инвестировать, к примеру, на месяц, три или полгода. Даже обычный банковский вклад позволит увеличить сумму хотя бы на стоимость чашки капучино, что, согласитесь, тоже приятно. Открыть вклад, а также совершить иные операции можно дистанционно, такая функция есть в приложениях большинства банков.

Не помешает также, если вы заранее сдадите биометрические данные. Это позволит в перспективе воспользоваться системой удаленной идентификации. Сотрудники кредитного учреждения запишут изображение лица и голос посетителя, проверят документы, а затем зарегистрируют человека в Единой биометрической системе. Данные хранятся в двух независимых системах, никак друг с другом не связанных. Персональные данные (паспорт, СНИЛС и прочее) – в Единой системе идентификации и аутентификации, а биометрические – в единой биометрической системе, причем без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности.

Сегодня только в Рязани работают 64 отделения 21 кредитного учреждения, где можно сдать биометрические данные. Точки банковского обслуживания есть и в районах области. Процедура бесплатная и добровольная, осуществляется только с согласия клиента.

Страхование

В этом эпидсезоне в моду вошло здоровье. Впрочем, статистика говорит, что внимание к нему жители нашей страны стали проявлять еще в прошлом году. В 2019 г. у страхового рынка в России появился новый драйвер – Добровольное медицинское страхование (ДМС). Ведь многие программы ДМС позволяют вызвать врача на дом, сдать различные необходимые анализы и т.д. В Рязанской области объем взносов по данному направлению вырос на 35,44%, увеличились и выплаты. Программы страхования расширялись, что делало его более доступным для потребителей и вело к росту сегмента. Причем если раньше клиентами страховых компаний становились крупные предприятия, то сегодня это могут быть представители среднего и даже малого бизнеса. Кстати, если вы самостоятельно оформляете полис добровольного страхования (например, ДМС), то в течение 14 дней можете отказаться от него, если не наступил страховой случай. Это позволяет сделать так называемый «период охлаждения».

А вот по обязательному страхованию такой возможности нет. Зато дистанционное оформление остается. Например, если во время вынужденной изоляции у вас закончился срок действия полиса ОСАГО, его можно оформить через Интернет. Важно при выборе страховщика проверить, имеет ли компания лицензию. Сделать это можно на сайте Банка России. Также поможет маркировка в поисковой выдаче системы Яндекс: официальные сайты обозначены специальной меткой.

Бонус: образование

Школы на каникулах, вузы перешли на дистанционное обучение, массовые мероприятия отменены. Но это не значит, что не осталось возможностей для повышения уровня финансовой грамотности. Поможет интернет.

Во время вынужденного отдыха в перерывах между обновлением лент в социальных сетях Банк России рекомендует зайти на сайт Fincult.info. Этот портал предназначен для самой широкой аудитории. Читатель сможет узнать новости из мира финансов, разбираться в типичных ситуациях, от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Материалы, которые даны на сайте, помогут сформировать основы грамотного потребительского поведения, позволят узнать больше о возможностях рынка, научат избегать мошенников.

Те, кто предпочитает получать информацию на слух, могут просмотреть видеолекции проекта «Финансовая среда» или марафона «Деньги для дела». В доступной форме специалисты доносят ключевые правила сбережения и приумножения средств.