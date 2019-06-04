Владимир Грачёв покинул пост председателя Рязанского облизбиркома







Владимир Грачёв покинул пост председателя Рязанской областной избирательной комиссии. Соответствующее постановление было принято на заседании избиркома в понедельник, 3 июня.

Основание для принятия такого решения стало личное заявление Грачёва. Исполняющим обязанности председателя назначен его заместитель Дмитрий Боков.

Официально:

О досрочном прекращении полномочий председателя Избирательной комиссии Рязанской области

На основании личного заявления Грачева Владимира Михайловича о досрочном освобождении от обязанностей председателя Избирательной комиссии Рязанской области в соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 19, пунктом 1 статьи 20 Закона Рязанской области «Об

Избирательной комиссии Рязанской области», постановлением Губернатора Рязанской области № 56-пг от 3 июня 2019 года Избирательная комиссия Рязанской области п о с т а н о в л я е т:

1 Досрочно освободить Грачева Владимира Михайловича от обязанностей председателя Избирательной комиссии Рязанской области.

2 До избрания председателя Избирательной комиссии Рязанской области возложить полномочия председателя Избирательной комиссии Рязанской области с правом подписи финансовых документов на заместителя председателя Избирательной комиссии Рязанской области Бокова Дмитрия.

3 Направить настоящее постановление в Центральную избирательную

комиссию Российской Федерации.