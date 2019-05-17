В Скопинском районе состоялось выездное заседание Управляющего совета

17 мая состоялось выездное заседание Управляющего совета по вопросу реализации программы комплексного развития монопрофильного муниципального образования – Побединское городское поселение Скопинского муниципального района. В нём приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина, глава администрации Скопинского района Александр Боков, руководящие сотрудники министерств региона и районной администрации, глава администрации Побединского городского поселения Елена Филина.

Делегация прибыла в с. Чулково Побединского городского поселения и первым объектом, который она посетила, стало градообразующее предприятие ООО «СААЗ Комплект», где генеральный директор предприятия Геннадий Бочаров провел присутствующих по цехам и познакомил со спецификой производства продукции.

В ходе выездного заседания был осуществлен осмотр объектов, отремонтированных в рамках реализации программы комплексного развития моногорода – это автомобильный мост в с. Секирино, благоустройство парка Победы и « Аллеи шахтеров» в рабочем поселке Побединка. Глава администрации Скопинского района Александр Боков рассказал об объемах финансирования и ходе работ на данных объектах. На заседании обсуждались вопросы необходимости и перспективы реализации дальнейших проектов и мероприятий. На некоторых объектах – в Побединском Доме культуры и на стадионе – участники Совета побывали при объезде моногорода и убедились в необходимости их реконструкции. В ходе дискуссий Александр Боков также особо подчеркнул необходимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Побединка, так как подобных спортивных сооружений нет не только на территории данного муниципального образования, но и всего Скопинского района.

Заслушав всех участников заседания, присутствующие пришли к единогласному мнению и наметили дальнейшие пути реализации программы комплексного развития монопрофильного муниципального образования.