В Скопинском районе обсудили подготовку к пожароопасному периоду

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26 марта в администрации Скопинского района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Встречу провёл глава администрации Александр Боков.

На заседании обсудили подготовку органов управления, сил и средств звена ТП РСЧС Скопинского района к пожароопасному периоду и состояние противопожарного водоснабжения на территории муниципалитета.

Заслушав доклады, комиссия приняла ряд решений. В их числе – обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и подъезда к ним. Кроме того, поручено провести опашку населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе природных пожаров. В сёлах и деревнях пройдут субботники по очистке территорий от горючего мусора, сухой травы и опавших листьев. К пожароопасному периоду подготовят сельскохозяйственную технику.