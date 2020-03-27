В Рязанской области создан корпус партийных волонтеров

Екатерина Приведенцева
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В Рязанской области создан корпус партийных волонтеров. В его состав вошли более 1000 активистов регионального отделения «Единой России». Они оказывают адресную помощь людям, находящимся в зоне риска, и социально незащищенным слоям населения, сообщает сайт ryazan.er.ru.

На горячую линию регионального волонтерского штаба «Единой России» по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса обратилась жительница села Путятино Ольга Алексеевна Губанова. Пожилая женщина, которая проживает одна, попросила содействия в покупке продуктов питания.

На просьбу старейшего члена партии откликнулся секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин. Вместе с волонтером, членом молодежного совета Дарьей Федуловой он привез Ольге Алексеевне Губановой продукты.

Люди старшего поколения, инвалиды и ветераны находятся в группе риска в период пандемии. Волонтеры «Единой России» всегда готовы оказать необходимую помощь пожилым людям, — подчеркнул Аркадий Фомин.

В Рязанской области волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса организован на базе региональной общественной приемной партии. В его работе принимают участие волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», мологвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

Телефон горячей линии — 8-800-222-65-63.

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