В Рязанской области состоялось заседание по вопросам развития трудовых отношений

Во вторник, 21 мая, состоялось заседание Совета по развитию трудовых ресурсов, которое провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Рассматривались вопросы, связанные с внедрением в Рязанской области регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста, разработанного Агентством стратегических инициатив. Участники обсудили актуальность направлений, предложенных в качестве приоритетных для этой деятельности, проанализировали перечень востребованных профессий и специальностей.

Кадровый стандарт – это стандарт современных практик, встроенных в систему управления регионом и направленных на обеспечение экономики требуемыми квалифицированными кадрами. Он предполагает тесное взаимодействие органов власти, работодателей и системы образования. В регионе утверждена «дорожная карта» проекта на 2019 год. Запланированные мероприятия разработаны в соответствии с приоритетами развития страны и долгосрочной стратегией Рязанской области. В качестве «пилотных» по внедрению стандарта определены следующие направления: кластер информационных технологий (IT-кластер), кластер машиностроения, радиоэлектроники и робототехники, а также туризм (деятельность гостиниц и предприятий общественного питания). Межведомственной площадкой для принятия ключевых решений по вопросам кадрового обеспечения будет Совет по развитию трудовых ресурсов при Губернаторе Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.

«Эта работа ведется во всех российских субъектах по поручению президента РФ В.В. Путина, и мы должны обеспечить эффективную реализацию поставленной задачи по подготовке кадров», – сказал Николай Любимов. По его словам, в этом ключе работы стандарты WorldSkills будут крайне полезны и важны. «Нам нужно продолжать активно развивать это движение в Рязанской области, именно по тем компетенциям, которые входят в прогнозную потребность экономики региона в кадровых ресурсах», – отметил губернатор.

На заседании также шла речь об эффективности использования в Рязанском регионе альтернативных методов трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Их уже успешно практикует целый ряд рязанских предприятий. Люди с инвалидностью работают на заводе «Лоджикруф», «Техноплекс», «Аутомотив Лайтинг», в Прио-Внешторгбанке.

Николай Любимов выразил надежду, что и другие предприятия последуют такому примеру.

«Для Рязанской области Минтруд России определил, что к концу года доля работающих инвалидов должна достигнуть не менее 32,9%. Сейчас эта цифра у нас составляет 28%, по этому показателю регион на 2 месте в РФ», – сказал Губернатор, подчеркнув, что активность работодателей имеет большое значение для достижения поставленных перед регионом задач.

Кроме того, министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец проинформировал членов Совета о работе «Учебного центра» Минтруда, в том числе по новому направлению – профессиональное обучение людей предпенсионного возраста. Валерий Емец отметил, что в 2019 году в центре планируется обучить в 2,5 раза больше человек, чем в прошлом году, это порядка 900 безработных граждан, из которых более 300 человек уже прошли такие курсы.