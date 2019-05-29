В Рязанской области проиндексируют выплаты детям, ставшим инвалидами после прививок

В Рязанской области проиндексируют выплаты детям, ставшим инвалидами после профилактических прививок. Такое решение приняли депутаты Рязанской областной Думы на заседании 29 мая, утвердив соответствующую поправку в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».

В Рязанской области такую выплату получают три ребёнка, сообщил депутат Алексей Просянников. Ежемесячная выплата составляет 4 611 рублей. В октябре 2019 её повысят на 4,3%. Далее её будут индексировать ежегодно на уровень инфляции.